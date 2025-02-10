Чому Україна стала заручницею своєї газової та нафтової труби. Економіст дав несподіване пояснення

Київ має запропонувати Брюсселю альтернативу російському газу

Україна стала заручницею свого транзитного потенціалу і блокуючи поставки природного газу і нафти з РФ у Європу, вона піддається економічному і політичному тиску з боку Євросоюзу. Тому ми маємо щось запропонувати Заходу.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", економіст Валерій Клочок. Він пояснив, чому Брюссель диктує свої умови Києву.

За його словами, хоча Україна взяла під контроль свою газотранспортну систему (ГТС) і може її зупинити, але й не може цього зробити. Тому нам диктують умову: якщо російський газ не буде надходити в Угорщину та Словаччину, вони заблокують всі ініціативи Євросоюзу щодо допомоги Україні і ускладнять рух Києва у ЄС.

Тому або Україна дає дозвіл на поставки до Європи російського газу і збиває ціну американського скрапленого природного газу (СПГ), щоб не давати президенту США Дональду Трампу додаткові важелі тиску на ЄС, або думає, як ще можна забезпечити Європу "блакитним" паливом. Тому президент Володимир Зеленський не випадково заговорив про експорт азербайджанського газу.

— Не відкрию нікому секрет, що об'єми закупівлі скрапленого природного газу в Європі на початку 2025 року побили всі рекорди. Bloomberg регулярно друкує ці звіти, то попереду планети всієї — Франція та Польща. Скраплений газ вони не забороняють і будуть купувати й надалі. Тому газ — це один з інструментів тиску на Україну, — каже аналітик.

За його словами, Київ може стати заручником ЄС, якщо не поновить поставки газу для Європи. Наприклад, Україні вже урізали кредит від Європейського Союзу і можуть бути затримки з виділенням коштів.

— Нафтопровід "Дружба" — це ще один інструмент тиску на Україну. Торг дуже простий: якщо ми перекриємо ще й нафту, то взагалі нічого не отримаємо. Я за те, щоб ні нафта, ні газ [з РФ] не проходили територією України, але ми маємо бути спроможними фінансово, ресурсно й енергетично забезпечувати себе і, можливо, щось давати Європі. Або ми маємо замінити ці постачання газу до Європи, — каже Валерій Клочок.

Він нагадав, що в Україні нема розроблених родовищ газу, хоча ми маємо розвіданих запасів на трильйон кубометрів "блакитного" палива. Це цифра, яку свого часу озвучував прем’єр Володимир Гройсман.

— Дуже-дуже неприємно, але недолугі управлінські процеси, які стосуються енергетичного сектору, фінансового призводять до того, що Україна потрапляє в заручники ситуації. Тому ГТС і трубопровідна нафта — це все інструменти серйозного тиску. Європа чітко нам говорить: "Ви розбирайтесь з росіянами, але дайте нам щось взамін. Ми готові купувати ваше — не питання. Нам байдуже, хто продаватиме". Але ми не можемо запропонувати цю альтернативу, її нема, — підсумовує аналітик.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому тиск Трампа на Росію – це ілюзія.