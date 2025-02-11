Замість снігопадів. На Україну суне густий туман, коли чекати (карта)

Він протримається два дні

Лютий приніс в Україну морози та снігопади. Проте цього тижня деякі регіони країни накриють тумани.

Про це свідчать прогнози метеосайту Ventusky. Тумани насунуться на Україну з четверга, 13 лютого. Цього дня вони накриють східні області, Харківщину, Сумщину, Рівненщину й місцями інші райони України. На карті зони туманів позначено оливковим кольором.

Наступного дня, у п'ятницю, 14 лютого, тумани трохи розсіються, проте ще накриватимуть деякі райони. Наймасштабнішими вони будуть в Рівненській області й подекуди у південній частині країни.

Нагадаємо, у другій декаді лютого в Україні переважатиме відносно холодна погода зі стійкими морозами. Причина таких холодів — малорухливий антициклон, який охопить більшу частину Східної та Північної Європи. Опадів буде небагато, і лише 14–15 лютого холодний фронт із північного заходу принесе у більшість областей невеликий, місцями помірний сніг та снігову крупу. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця, місцями сніговий накат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 23 січня Україну накрив густий туман. Пейзажі нагадували фантастичні фільми.