В Украину идут снегопады: каким регионам приготовиться (карта)

У желающих появится возможность слепить снежную бабу и поиграть в снежки

В выходные на смену густым туманам придут снегопады. Циклон, который принесет осадки, прокатится по стране с запада на восток.

Об этом свидетельствуют данные метеорологического ресурса Ventusky. Дети смогут порадоваться зимним развлечениям: санкам и игре в снежки.

Утром в субботу, 15 февраля, атмосферный фронт зайдет в северо-западные регионы и по состоянию на 8:00 почти дойдет до Киева. Снег будет сыпать в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Житомирской и Винницкой областях.

Вечером того же дня снегопады накроют почти всю страну за исключением юга и частей Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областей.

В воскресенье, 16 февраля, осадки ожидаются лишь в Карпатах, в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях, местами на Черкасчине, Кировоградщине и Харьковщине.

Напомним, облачность, которая держится в Киеве очень давно, в ближайшие дни исчезнет. Горожане смогут насладиться лучами солнца, хотя на улице все еще будет держаться мороз.

Также сообщалось, что похолодание, которое украинцы почувствовали в начале февраля, — это только первая волна. Дальше станет еще холоднее. Начиная с 15 февраля и по 20 число включительно, нас ждет новая волна морозов, которая будет связана с поступлением арктического воздуха в тылу холодного фронта.