Хмари щезнуть, але мороз триматиметься. Коли Київ прогріє сонечко

Упродовж цих днів у столицю завітає сонячна, але морозна погода

Хмарність, яка тримається у Києві дуже давно, найближчими днями зникне. Містяни зможуть насолодитись промінцями сонця, хоча на вулиці все ще триматиметься мороз.

Денна температура коливатиметься в межах 0…-5 градусів, а нічна — -8…-9 градусів. Про це повідомили в Meteofor.

Упродовж вівторка, 11 лютого, очікується сильна хмарна, але суха погода. Температура у денний час впаде до -5 градусів, а в нічний час була на рівні -8 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 5 м/с.

В середині робочого тижня, 12 лютого, хмари потроху покидатимуть місто. Дощів не очікується. Вдень показники на термометрах опустяться до -5 градусів, а вночі — до -9 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються на початку доби — слабкі 4 м/с.

Четвер, 13 лютого, буде ясним, хоча морозним. Повітря вдень охолоне до 0, а вночі — до -9 градусів. Потужність вітру в цей день не сягне вище легких 3 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну йде друга хвиля морозів. Температура опуститься ще нижче, як прогнозують синоптики.