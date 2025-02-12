Тепер під прицілом — газ. Скільки часу займе ремонт пошкодженої росіянами інфраструктури (відео)

За неофіційними оцінками, ми втратили доступ до приблизно 25 відсотків того газу, який видобували

Вночі у вівторок, 11 лютого, росіяни завдали ракетного удару по виробничих потужностях групи "Нафтогаз" у Полтавській області. На ремонт пошкодженого обладнання може піти до року часу та навіть більше.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ24". За його словами, це був третій удар РФ по газовидобувних об'єктах України за останні три тижні. Всі вони завдали певних пошкоджень.

"Московити сконцентрувалися на тому, щоб обмежити здатність української системи видобувати газ. Є певні елементи системи, які містять обладнання для підвищення тиску і абсолютно необхідні … вони сконцентрувалися на атаках таких об'єктів і на жаль, кілька об'єктів пошкоджені", — пояснив він.

Харченко додав, що тепер потрібно замовляти компресорні станції та машини. Їх доведеться довго чекати.

"В неофіційних оцінках, ми втратили доступ до десь 25 відсотків того газу, який видобували і оновлення займе від місяця в кращому випадку до року і більше", — прогнозує експерт.

Як повідомляв "Телеграф", директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко попередив, що атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України можуть призвести до масштабного знеструмлення по всій країні. За його словами, будь-який наступний удар потенційно може спричинити аварійне знеструмлення в масштабах усієї держави.