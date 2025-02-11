Зеленський розповів, на що Україна обміняє території Курської області

Для України важливими є всі свої території

Україна планує обміняти частину Курської області на частину своєї території. При цьому поки що невідомо те, про які саме землі йдеться.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian. За його словами, це станеться, якщо Трампу вдасться посадити Україну та Росію за стіл переговорів

"Ми обміняємо одну територію на іншу", — сказав він, але додав, що не знає, яку частину окупованої Росією землі Україна попросить натомість. "Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, пріоритету немає", — сказав він.

Довідково: зараз Україна утримує під своїм контролем приблизно 420 квадратних кілометрів Курської області РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зараз відбувається у Курській області. Днями росіяни заявили, що Сили оборони України нібито пішли у новий наступ.

Також раніше "Телеграф" писав, чи справді північнокорейські солдати втекли з Курської області. У СЗГ ЗСУ та ГУР МО підтвердили, що втрати солдатів Кім Чен Іна на Курщині дійсно великі