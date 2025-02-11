Як завжди, у російському дипломатичному відомстві назвали українських солдатів неонацистами

У вівторок, 11 лютого, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова різко прокоментувала слова президента України Володимира Зеленського про можливий обмін територіями з Росією.

Серед іншого вона назвала катастрофою для ЗСУ ситуацію в Курській області. Слова речниці цитують російські пропагандистські видання.

"У Курській області на неонацистів, що там орудують, чекає земля без жодного обміну площею приблизно метр на два і глибиною метра півтора-два. Подібні заяви Зеленський робить, щоб приховати справжні масштаби катастрофи для ЗСУ на цьому напрямку", — зазначила Захарова.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв’ю The Guardian розповів, як діятиме Україна, якщо президентові США Дональду Трампу вдасться посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", — сказав він, але додав, що не знає, яку частину окупованої Росією землі Україна попросить натомість. "Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, пріоритету немає".

Варто зазначити, що зараз Україна утримує під своїм контролем приблизно 420 квадратних кілометрів Курської області РФ.

Раніше ми розповіли про те, що зараз відбувається у Курській області. Днями росіяни заявили, що Сили оборони України нібито пішли у новий наступ.

Також "Телеграф" писав, чи справді північнокорейські солдати втекли з Курської області. У ССО ЗСУ та ГУР МО підтвердили, що втрати солдатів Кім Чен Ина на Курщині дійсно великі.