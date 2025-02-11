Як залучити Трампа на свій бік і що робити з Курською областю: нове інтерв'ю Зеленського

Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американським журналістам У ньому він торкнувся теми майбутніх переговорів, можливої угоди з РФ та заяв Трампа.

"Телеграф" зібрав головні заяви Володимира Зеленського з його нового інтерв’ю для видання The Guardian.

Обмін територій

За словами глави держави, якщо відбудуться переговори з Росією, він планує запропонувати Кремлю прямий обмін територіями. Україна готова запропонувати частину територій Курської області, що знаходяться під контролем Києва, натомість на українські території.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", — сказав він, але додав, що не знає, яку частину окупованої Росією землі Україна попросить натомість. "Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, пріоритету немає".

Миротворці в Україні

Володимир Зеленський заявив, що така місія матиме сенс лише за її масштабного розгортання.

"Якщо йдеться про ідею Еммануеля (президента Франції Макрона — Ред.), якщо це частина [гарантій безпеки – ред.], то так, якщо буде 100-150 000 європейських військ, тоді так. Але навіть тоді ми не були б такого ж рівня військ, як російська армія, яка протистоїть нам", – сказав він.

Гарантії безпеки

"Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди говорю ні. Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки ", – заявив глава держави.

Рідкісноземельні метали

Зеленський заявив, що готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна робила це з "позиції сили" і сказав, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні поступки, щоб спробувати залучити Трампа на свій бік.

"Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, [матимуть можливість] її відремонтувати, разом зі своїм бізнесом та українським бізнесом. Про все це ми готові докладно говорити", — сказав він.

За словами президента, він ще у вересні 2024 року представив Трампу ідею пріоритетного доступу до українських "рідкісноземельних металів", і він має намір повернутися з "докладнішим планом" про можливості для американських компаній як у відновленні післявоєнної України, так і у видобутку українських природних ресурсів.

За словами Зеленського, Україна має найбільші запаси урану та титану в Європі, і їхнє потрапляння до РФ, яка може ділитися ними з КНДР, КНР чи Іраном, не відповідає інтересам США.

"Ми говоримо не тільки про безпеку, а й про гроші. Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, для інвестування в них. Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибуток", — додав він.

Про USAID

"Ми не будемо скаржитися, що деякі програми заморожені, тому що для нас найголовніше – це військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми цілком за це, а якщо ні, то знайдемо свій вихід із цієї ситуації", — Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський анонсував важливий візит команди Трампа до України.