Під час атаки на Київ постраждали офіси держтелеканалів: як вони тепер виглядають (відео)

Значних руйнувань отримав ньюзрум одного з телеканалів

Під час ранкової ракетної атаки Росії у Києві постраждали два державні телеканали. На подвір’ї офісу тепер величезна вирва, а самі будівлі серйозно постраждали.

Йдеться про канали українського іномовлення "FreeДом" та "Дім". Також постраждали офіси міжнародної редакції іномовлення – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, діджитал редакція.

Про це повідомляють пресслужби телеканалу "Дім" та "FreeДом". За словами журналістів, значні руйнування отримав ньюзрум телеканалу FreeДом. Нині його мовлення здійснюється із резервної студії. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав.

"Але у будівлі є руйнування. Усі телеканали українського іномовлення продовжують працювати у штатному режимі", — йдеться у повідомленні.

На кадрах із місця подій можна побачити весь масштаб наслідків російського удару. Ворожа балістична ракета залишила величезну вирву прямо у дворі офісів.

Вибух виявився настільки потужним, що всередині будівель зірвало двері з петель, вибило вікна, на деяких стінах пішли тріщини, а у деяких будівель стіни й зовсім зруйновані.

Нагадаємо, вранці 12 лютого росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару постраждали декілька районів столиці. На жаль, не обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз виглядає Київ після атаки РФ.