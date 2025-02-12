Во время атаки на Киев пострадали офисы гостелеканалов: как они теперь выглядят (видео)

Значительные разрушения получил ньюзрум одного из телеканалов

Во время утренней ракетной атаки России в Киеве пострадали два государственных телеканала. Во дворе офиса теперь огромная воронка, а сами здания серьезно пострадали.

Речь идет о каналах украинского иновещания "FreeДом" и "Дом". Также пострадали офисы международной редакции иновещания – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic и диджитал-редакция.

Об этом сообщают пресс-службы телеканала "Дом" и "FreeДом". По словам журналистов, значительные разрушения получил ньюзрум телеканала FREEДОМ. Сейчас его вещание осуществляется из резервной студии. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

"Но в здании есть разрушения. Все телеканалы украинского иновещания продолжают работать в штатном режиме", — говорится в сообщении.

На кадрах с места событий можно увидеть весь масштаб последствий российского удара. Вражеская баллистическая ракета оставила огромную воронку прямо во дворе офисов.

Взрыв оказался настолько мощным, что внутри зданий сорвало двери с петель, выбило окна, на некоторых стенах пошли трещины, а у некоторых зданий стены и вовсе оказались разрушенными.

Напомним, утром 12 февраля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате удара пострадали несколько районов столицы. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас выглядит Киев после атаки РФ.