Батькам також загрожує термін? З’явилися нові деталі затримання топ-чиновника СБУ (відео)

Затриманому загрожує одружене позбавлення волі за ст. 111 Кримінального кодексу України

У середу, 12 лютого, Служба безпеки України затримала Дмитра Козюру, керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ. В операції взяв участь особисто голова спецслужби Василь Малюк – Козюру і його родичів підозрюють у державній зраді та роботі на Росію під час війни.

Як повідомив пресцентр СБУ, батьки Козюри знали про його роботу на російські спецслужби, а також виправдовували агресію Росії проти України та підтримували Володимира Путіна. Їм планують оголосити про підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдання російської агресії проти України). Санкція статті передбачає виправні роботи або позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років.

Водночас затриманий топ-чиновник СБУ працював на російську розвідку не лише з ідеологічних, а й з фінансових міркувань.

За даними слідства, зрадника було завербовано росіянами ще у 2018 році, коли той перебував у столиці Австрії. Спочатку він не виявляв якоїсь активної шпигунської діяльності, але наприкінці грудня 2024 року ФСБ Російської Федерації відновила контакти з ним.

З’ясувалося, що Козюра мав зв’язки з помічником Андрія Клюєва, колишнього народного депутата від Партії регіонів та Глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича. Під час Революції гідності 2013-2014 років цей фігурант відповідав за організацію т.зв. "АнтиМайдану" та виплату грошей учасникам акції. Валюта привозилася в Україну з Росії.

Особу куратора Козюри з ФСБ вже встановлено — Юрій Шаталов. Для зв’язку з ним зрадник використовував конспіративну квартиру: за допомогою спеціального мобільного телефону, SIM-карти та WIFI-роутера він здійснював передачу секретних даних в Російську Федерацію.

На підставі матеріалів справи затриманому оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада). Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України та Національна поліція продовжують інформаційну кампанію під назвою "Спали" ФСБшника" для протидії вербування молоді російським спецслужбам та запобіганню підпалам, терактам та диверсіям.