Родителям тоже грозит срок? Появились новые детали задержания топ-чиновника СБУ (видео)

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы по ст. 111 Уголовного кодекса Украины

В среду, 12 февраля, Служба безопасности Украины задержала Дмитрия Козюру, руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ. В операции принял участие лично председатель спецслужбы Василий Малюк — Козюру и его родственников подозревают в государственной измене и работе на Россию во время войны.

Как сообщил пресс-центр СБУ, родители Козюры знали о его работе на российские спецслужбы, а также оправдывали агрессию России против Украины и поддерживали Владимира Путина. Им планируют объявить о подозрении по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание российской агрессии против Украины). Санкция статьи предусматривает исправительные работы либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В то же время задержанный топ-чиновник СБУ работал на российскую разведку не только из идеологических, но и из-за финансовых соображений.

По данным следствия, предатель был завербован россиянами еще в 2018 году, находясь в столице Австрии. Вначале он не проявлял какой-либо активной шпионской деятельности, но в конце декабря 2024 года ФСБ Российской Федерации возобновила контакты с ним.

Выяснилось, что Козюра имел связи с помощником Андрея Клюева, бывшего народного депутата от "Партии регионов" и Главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича. Во время Революции Достоинства 2013-2014 годов этот фигурант отвечал за организацию т.н. "АнтиМайдана" и выплату денег участникам акции. Валюта привозилась в Украину из России.

Личность куратора Козюры из ФСБ уже установлена — это Юрий Шаталов. Для связи с ним предатель использовал конспиративную квартиру в Киеве: с помощью специального мобильного телефона, SIM-карты и WIFI-роутера он осуществлял передачу секретных данных в Российскую Федерацию.

На основании материалов дела задержанному объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают информационную кампанию под названием "Спали" ФСБшника" для противодействия вербовки молодежи российским спецслужбам и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.