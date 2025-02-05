СБУ розкрила деталі вибуху у ТЦК в Рівному. Росіяни підірвали власного агента-українця

Молодого безробітного РФ перетвори ла на смертника, він не знав, що має загинути

Служба безпеки України встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали у будівлі ТЦК у Рівному. Чоловіка використали втемну, його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.

Як повідомили у СБУ, встановлено, що росіяни завчасно підготували ліквідацію свого агента, адже він був свідком теракту проти Сил оборони. В результаті нього терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як встановило слідство, агентом РФ, що загинув, виявився 21-річний безробітний з Житомирщини, який шукав заробітків на Telegram-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував хлопцю гроші за виконане завдання.

"За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку. Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із "дистанційним управлінням" фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК", — розповіли у СБУ.

Російські "замовники" через камеру телефону зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення ТЦК. Вони одразу активували вибуховий пристрій через виклик на телефон.

Як повідомляв "Телеграф", 3 лютого в Рівному затримали 19-річних хлопців, які хотіли підірвати відділок поліції. З собою в них був тротил.