СБУ проводить кампанію "Спали" ФСБшника": показали корисний ролик, як вербують українську молодь

Фактично українські правоохоронці знаходять усіх виконавців злочинів

Служба безпеки України та Національна поліція продовжують інформаційну кампанію під назвою "Спали" ФСБшника" для протидії вербування молоді російським спецслужбам та запобіганню підпалів, терактів та диверсій, для цього вони разом з українським кінорежисером Любомиром Левицьким підготували спеціальний соціальний відеоролик.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. За її даними, за весь 2024 рік вдалося затримати понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів робили підпали в Україні.

"Фактично українські правоохоронці знаходять усіх виконавців злочинів. І замість "легких грошей" фігуранти отримують підозру від СБУ та перспективу тюремного ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські спецслужби активно "полюють" саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні підробітки. Однією зі складових інформаційної кампанії є соціальний відеоролик "Спали" ФСБшник.

У ролику продемонстрували історію двох неповнолітніх — хлопця та дівчата, які погодилися на пропозицію кураторів із ФСБ вчинити злочин. У результаті їх затримала спецслужба.

Використовуючи ключовий меседж – "Не впали своїх! "Спали" ворога!", СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербування в спеціальний чат-бот "Спали" ФСБшника". злочину особи.

У СБУ наголосили, що таку інформацію буде ретельно перевірено. А ці дані допоможуть ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб.

У чат-бот "Спали" ФСБшника", який працює з середини грудня 2024 року, вже надійшло понад 1300 повідомлень.

"Всі вони стосувалися спроб представників спецслужб Росії залучити українців до скоєння різноманітних злочинів, мета яких — дестабілізувати ситуацію в нашій державі й знизити її обороноздатність", — підсумували в СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2024 року прямо у дворі багатоповерхових будинків було спалено бус, який придбали, відремонтували та підфарбували для одного з підрозділів на фронті.