Путін запросив Трампа до Москви: у РФ розповіли деталі важливої розмови

Поки невідомо, коли відбудеться візит і чи взагалі він буде

Російський лідер Володимир Путін запросив президента США Дональда Трампа до Москви. Це сталося під час розмови між політиками 12 лютого.

Про це повідомили російські Telegram-канали. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, розмова тривала майже півтори години.

Пєсков додав: "врегулювання ситуації між Росією та Україною (Кремль уникає використання терміну "війна" — Ред.) може бути досягнуто шляхом переговорів".

Щоправда, невідомо, коли саме може відбутися візит Трампа до Москви. Водночас, російські Telegram-канали повідомляють: Путін нібито готовий прийняти американських посадових осіб, які займаються проблемою України, а Трамп нібито запевнив Кремль, що виконає всі домовленості.

Нагадаємо, Дональд Трамп у своїй соціальній мережі розповів, про що говорив з Путіним. За його словами, йшлося не лише про Україну — також обговорювалися проблеми Близького Сходу, штучного інтелекту, сили долара. Крім того, політики торкнулися історії російського та американського народів, зокрема, торкнулися теми Другої світової війни.

Трамп додав: він нібито домовився з Путіним працювати разом, дуже тісно, зокрема, відвідувати країни один одного. У його розмові було й те, що команди негайно розпочнуть переговори.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий міністр оборони США Піт Хегсет не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.