Зустріч з Трампом, обмін територій Курської області та не тільки: головні заяви Зеленського для The Guardian

"Телеграф" зібрав всі заяви глави держави

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтервʼю для видання The Guardian. Головні теми: рідкісноземельні ресурси та співпраця із США, призупинення фінансування USAID, позиція України щодо умов закінчення війни. Також український лідер розповів про замах на нього на початку вторгнення.

"Телеграф" зібрав головні заяви президента. Відео інтерв'ю Зеленського для західного видання оприлюднила пресслужба президента.

Заплановані зустрічі

Володимир Зеленський каже, що зараз активізувалася робота з американською стороною, що є правильним, оскільки США – наш головний стратегічний партнер. У момент, коли вирішується питання зупинки війни та стримування Путіна, необхідно проводити якомога більше зустрічей.

"Ми матимемо зустрічі з командою президента Трампа. Думаю, що зустрінуся з ними в Мюнхені найближчими днями, якщо все складеться як слід. Адже у воєнний час складно щось гарантувати на 100%. Якщо ж я поїду, то матиму зустріч із віце-президентом Пенсом та, ймовірно, з усією командою. Також у Мюнхені плануються окремі зустрічі з двома десятками важливих сенаторів і конгресменів. Буде багато контактів і з європейськими лідерами. Очікується, що представники команди Трампа також будуть присутні", — сказав він.

За його словами, до Мюнхенської конференції та після неї в Україну приїдуть представники Білого дому. Щодо зустрічі з президентом Трампом, то Володимир Зеленський відповів, що він чекає у Вашингтоні.

"Ми очікуємо узгодження дат і плану цієї зустрічі. Як тільки все буде погоджено, я готовий до зустрічі. Зараз дати щодо Мюнхена та зустрічей із представниками адміністрації Трампа узгоджені, але щодо поїздки до США поки що ситуація невизначена. Через війну важко планувати, та й у Трампа є багато внутрішніх питань, які потребують вирішення. Але ми отримуємо позитивні сигнали від американської сторони, що важливо для обох країн. Ми хотіли б проводити зустрічі частіше й якнайшвидше", — відповів глава держави.

Позиція президента Трампа

У перші тижні президентства Трампа вже відбулися радикальні рішення щодо внутрішньої політики США та Близького Сходу. Найважливіше за словами Зеленського – це його рішучість, сильні дії та швидке ухвалення рішень.

"Нам потрібно саме таке ставлення для того, щоб змусити Путіна припинити війну та визнати її великою помилкою. Ми маємо знайти шлях до справедливого миру для України", — сказав він.

Зеленський сподівається, що Трамп продовжить діяти так само рішуче щодо Путіна та його війни. Він каже, що у нашої країни є шанс якщо Сполучені Штати та країни Європи будуть діяти спільно. Європа також відіграє важливу роль, адже безпека континенту залежить від того, коли і як завершиться ця війна.

Щодо контактів Трампа з Путіним. Коли президента США запитали, чи говорив він із Путіним, він відповів ухильно.

"Мене це не турбує. Головне, щоб перед будь-якими контактами американської сторони з Росією спершу відбулися зустрічі з Україною. Це необхідно, адже війна триває в нас. Потрібно підготувати спільне бачення перед переговорами з російською стороною – так буде продуктивніше", — сказав Зеленський.

Рідкісноземельні ресурси та співпраця із США

Команда Трампа дуже зацікавлена у використанні рідкісноземельних покладів Україні. Він каже, що відкриті до співпраці та вважають, що це має бути взаємовигідно.

Зараз ситуація така: Путін захоплює наші території та безкоштовно отримує безцінні корисні копалини на тимчасово окупованих землях. Вони знищують можливості видобутку та переробки, руйнують заводи, затоплюють шахти. Це не тільки екологічна катастрофа, а й втрата українського багатства.

"Ми повинні це захистити, інакше ситуація тільки погіршиться", — говорить глава держави.

Україна має значні запаси титану, урану, марганцю та інших важливих ресурсів, поділився думками Зеленський. За його словами, наші партнери, передусім американський бізнес, можуть брати участь у розробці, видобутку та переробці цих копалин. Це створить робочі місця для українців і принесе прибуток американським та європейським компаніям.

Призупинення фінансування USAID

Щодо призупинення фінансування USAID. Будь-яка підтримка України сьогодні дуже важлива.

"Ми уважно ставимося до всіх ризиків і викликів, які можуть виникнути через скорочення програм. Але найголовніше – це оборонна підтримка, і її не заморожено. Це ключовий пріоритет для України, і я вдячний США за це", — каже глава держави.

Щодо енергетичних програм, то Зеленський відповів, що їх підтримує Європа. Тому Україна зможе впоратися.

"Ми вже знайшли альтернативні джерела фінансування. Для нас важливо забезпечити людей електроенергією, зберегти роботу шкіл, лікарень та університетів. Також є питання ветеранських програм. Я особисто приділяю цьому увагу. Держава знайде ресурси для підтримки ветеранів та реабілітаційних центрів. Якщо США зможуть допомогти через інші канали – ми будемо вдячні, якщо ні – впораємося самі", — сказав він.

Позиція України щодо умов закінчення війни

Володимир Зеленський каже, що Україна готова говорити про гіпотетичну угоду чи тимчасове припинення конфлікту, але важливі серйозні безпекові гарантії. Ідея розміщення європейської озброєної місії без серйозних гарантій НАТО не виглядає дієвою, вважає він.

"Історія показала, що ООНівські війська не завжди ефективні. Без участі США гарантії безпеки не можуть бути повноцінними. Україна повинна мати достатньо потужну армію, і фінансування цього – важливе питання. НАТО – найдешевший варіант, бо утримання великої армії вимагає колосальних ресурсів. Якщо нам не можуть надати достатній військовий контингент, нам доведеться мати армію, рівну російській. Ми готові обговорювати питання фінансування і озброєння нашої армії, включаючи природні копалини, як елемент угод із США. Це було частиною наших перемовин і з Трампом, і з Байденом. Україна має бути потужною за столом переговорів. НАТО або має прийняти нас, або має бути в Україні фізично", — каже глава держави.

Яким має бути тиск на Путіна

Володимир Зеленський відповів щодо того, яким має бути тиск на Путіна. За його словами, вони довіряють своїй армії, і якщо у нас буде достатньо ресурсів, ми зможемо захищати себе без додаткових контингентів.

"Але розміщення європейських військ на території України могло б убезпечити і саму Європу від майбутньої агресії. Європа не повинна обговорювати свою безпеку з Путіним – це її суверенне право. Росія вторглася в Україну, не запитуючи дозволу, тому нам не потрібно питати дозволу на розміщення військ, які нас захищають", — підкреслив він.

Глава держави каже, що санкції – це потужний інструмент, але поки європейські та американські компанії залишаються на російському ринку, вони фактично фінансують війну. Росія не відчуває повної ізоляції через те, що торгує з Китаєм, Іраном, Індією, і отримує компоненти для своїх ракет з Заходу. Санкції повинні бути більш жорсткими і комплексними.

Що буде з Курською областю

Глава держави сказав, що Україна не має претензій на російські території. Україна не прагне загарбницьких воєн.

"Наша мета – звільнення власних земель і забезпечення безпеки для наших громадян. Росія ж має розуміти: її політика агресії може призвести до внутрішніх проблем і втрати контролю над своїми регіонами", — сказав він.

Вибори в умовах війни

Проведення виборів під час війни – складне питання. Володимир Зеленський каже, що Україна за демократичні процеси, але вибори мають відбуватися чесно, без ризиків для безпеки. Європа і США готові підтримати у цьому питанні, але ключовий фактор – чи можливо організувати вибори так, щоб вони були безпечними і справедливими. Зараз важливою є консолідація суспільства, і вибори не повинні його розколювати.

"Спочатку – перемога, потім – вибори", — сказав він.

Були люди, які хотіли вбити

Президент Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення його намагались вбити. А під час одного з замахів на нього загинули люди всередині Офісу президента.

"Були люди, які хотіли вбити. Були й постріли тощо. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми. Вони тиснули", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на слова президента України Володимира Зеленського про можливий обмін територіями між двома країнами. Йшлося про обмін частини Курської області, яку контролюють ЗСУ на певні окуповані Росією райони України, проте Пєсков відкинув таку можливість.