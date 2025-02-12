США привезли в Україну проєкт угоди про корисні копалини – коли планується підписання

Підписати угоду можуть вже 14 лютого

Україна отримала від Сполучених Штатів перший проєкт угоди про співпрацю у сфері корисних копалин. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ознайомиться з документом і планує зафіксувати конкретні домовленості вже на Мюнхенській безпековій конференції.

Про це він повідомив після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, який став першим членом адміністрації Дональда Трампа, що відвідав Київ. Зеленський наголосив, що США залишаються стратегічним партнером України.

"Ми починаємо працювати більш детально з командою президента Трампа. Ми отримали перший драфт документа від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила його. Ми зробимо все, щоб домовитися і підписати угоду", – зазначив Зеленський.

Київ прагне оперативно опрацювати документ.

"Може, ми встигнемо (підписати угоди) до чи вже на Мюнхенській конференції, тому що не хочеться втрачати час", – додав президент.

Нагадаємо, конференція у Мюнхені розпочнеться у п'ятницю, 14 лютого і триватиме до неділі, 16 лютого.

За його словами, питання гарантій безпеки для України є надзвичайно важливим, і саме про це йшлося під час зустрічі з Бессентом. Американський чиновник також провів переговори з прем'єр-міністром та іншими урядовцями України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.