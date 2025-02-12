Спочатку Росія, а потім Україна? Трамп прокоментував розмову з Зеленським

Обидва президенти зійшлися на тому, що війну треба закінчити

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським — до цього він провів аналогічну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про подробиці розмови він написав на сторінці у соціальній мережі Truth Social. Він наголосив: Зеленський та українці хочуть миру. Водночас, за словами Трампа, Путін теж нібито хоче укладання миру та припинення війни.

За словами Трампа, його розмова із Зеленським пройшла дуже добре. Він зазначив, що у п’ятницю, 14 лютого, запланована зустріч у Мюнхені. Американську делегацію там представлять віце-президент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними", — заявив президент США.

Трамп додав: час зупинити війну, смерті та руйнування. Все це він назвав "безглуздістю".

"Хай благословить Господь народ Росії та України!", — написав Трамп. Примітно, що у пості вказано "не народи", оскільки йдеться про дві незалежні держави двох різних народів, а саме "народ".

Також примітно, що Трамп в останньому реченні першим згадав про Росію, а не про Україну.

Нагадаємо, Дональд Трамп нібито домовився з Путіним працювати разом, дуже тісно, зокрема, відвідувати країни один одного. У його розмові було й те, що команди негайно розпочнуть переговори.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий міністр оборони США Піт Хегсет не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.