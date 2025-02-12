У Білому домі зробили однозначну заяву з приводу розмови Трампа з Путіним і Зеленським

Можливість візиту Трампа до РФ у Білому домі коментувати відмовилися

У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним і Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу. Вона підкреслила, що США прихильні "досягненню мирної угоди".

Водночас у Білому домі заявили, що поки не готові говорити про можливість очної зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. "Ми не готові це обговорювати", — сказала Лівітт.

Також на брифінгу прозвучали слова про те, що в Білому домі не в курсі якихось "попередніх умов" щодо України які б обговорювалися лідерами РФ і США, але це не означає, що їх зовсім немає.

"США зараз не готові говорити про можливість і умови візиту Трампа в Росію", — підкреслила прес-секретар Білого дому.

Крім цього Лівітт додала, що Трамп стверджує про те, що Зеленський, як і Путін, хоче миру і якнайшвидшого припинення війни.

Розмова Трампа з Путіним: що відомо

Дональд Трамп у своїй соціальній мережі розповів, про що говорив із Путіним 12 лютого. За його словами, йшлося не лише про Україну — також обговорювалися проблеми Близького Сходу, штучного інтелекту, сили долара. Крім того, політики торкнулися історії російського та американського народів, зокрема, теми Другої світової війни.

Трамп додав, що він нібито домовився з Путіним працювати дуже тісно, зокрема, відвідувати країни один одного. У його повідомленні було й те, що команди негайно розпочнуть переговори.

При цьому російський лідер Володимир Путін запросив президента США Дональда Трампа до Москви. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, розмова тривала майже півтори години.

Пєсков додав: "врегулювання ситуації між Росією та Україною (Кремль уникає використання терміну "війна" — Ред.) може бути досягнуто шляхом переговорів".

Розмова Трампа із Зеленським: що відомо

Після розмови з Путіним Дональд Трамп провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови обговорювався візит до України міністра фінансів США Скотта Бессента, підготовка угоди щодо безпеки та видобутку ресурсів.

Зеленський зазначив, що під час розмови обговорювалися подальші кроки для зупинення російської агресії та гарантування тривалого міцного миру.

Про подробиці розмови розповів і Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social. Він наголосив: Зеленський та українці хочуть миру. Водночас, за словами Трампа, Путін теж нібито хоче укладання миру та припинити війну.

За словами Трампа, його розмова із Зеленським пройшла дуже добре. Він зазначив, що у п’ятницю, 14 лютого, запланована зустріч у Мюнхені. Американську делегацію там представлять віце-президент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що новий міністр оборони США Піт Хегсет не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.