Про кордони 2014 можна забути? Новий глава Пентагону пояснив чому

Гарантії безпеки для України мають забезпечити країни Європи, заявив чиновник

Новий міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що потенційне членство України в НАТО, як і повернення кордонів, які були до 24 лютого 2022 року, є "нереалістичними".

Як повідомляє ABC News, про це він заявив під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн". За словами глави Пентагону, прагнення України повернути собі кордони якщо не 1991 року, то хоча б до меж 2014 року, є "гонитвою за ілюзорною метою, яка не призведе ні до чого, крім збільшення кількості жертв".

Також Піт Гегсет не вважає, що потенційне членство в НАТО може стати "реалістичним наслідком" у майбутніх можливих переговорах.

Росію можуть змусити сісти за стіл переговорів нижчі ціни на енергоресурси та санкції, переконаний глава Пентагону. Водночас США не відправлятимуть свої війська в Україну — цей тягар, за його словами, мають взяти на себе країни Європи.

Крім того, США бачать конкурента у вигляді Китаю. Це загрожує американським інтересам в Індо-Тихоокеанському регіоні, заявив Піт Гегсет.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Росія може розпочати наступ на країни НАТО вже найближчим часом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.