Против Порошенко ввел санкции СНБО: в чем его подозревают

Бывший президент обвинил своего преемника

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 12 февраля, ввел санкции против народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил Forbes.UA. По предварительным данным, это стало известно во время сегодняшнего заседания СНБО. Сообщается, что речь может идти о государственной измене.

Источники "Телеграфа" также подтверждают факт введения санкций против политика.

Преемник Порошенко, Владимир Зеленский в своем вечернем обращении намекнул, что СНБО действительно мог ввести санкции, однако все детали будут известны уже завтра.

Сам Петр Порошенко не оставил ситуацию без внимания. Он опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором назвал действия СНБО "неконституционным и политическим мотивированным".

"У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет Министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский", — заявил Порошенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что новый министр обороны США Пит Хегсет не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.