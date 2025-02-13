Контракт с 18. Молодежи будет выгодно прийти в ВСУ?

Военные положительно относятся к привлечению в армию молодежи

Молодые ребята в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить годовалый контракт на службу. Такие лица имеют удачные предложения по получению жилья, обучения, медицинского обслуживания, а также у них будет возможность выехать за границу после года службы.

Как сказал военный обозреватель Сергей Грабский в эфире "Общественного", льготы, которые будут предоставляться парню, должны быть "привлекательными". То есть молодежи будет выгодно приобщаться к военной службе, особенно, если им предусмотрены льготы, предоставляемые участникам боевых действий (УБД).

"Давайте будем откровенны, физическая подготовка, умение и возможность учиться и приобретать какой-то опыт есть больше у молодых людей", — отметил он. К тому же военные очень заинтересованы в привлечении в армию молодежи.

Кроме того, эксперт отмечает, что для молодых людей, имеющих боевой опыт, должны быть предусмотрены преимущества при отборе на должности государственного управления.

"Такая программа имеет шансы на успех при ее правильной раскрутке в СМИ. Важно, чтобы в армию приобщались молодые люди, желающие защищать свою родину. Если человек захочет делать карьеру в армии, то это именно то время когда это можно делать", — пояснил Грабский.

Итак, мобилизация в Украине запрещена до 25 лет, однако с помощью дополнительных стимулов, в ВСУ могут привлечься на добровольной основе как можно больше мужчин от 18 до 24 лет.

"Это очень удачное предложение. Давайте не забывать, что те, кому за 40-50 лет и кто воюет, то это интересная инвестиция в их детей. То есть представьте какая это помощь — отец воюет и сын присоединяется к этому и помогает семье и имеет перспективы на будущее. Поэтому такие инициативы надо приветствовать", — резюмировал Грабский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из мужчин в 2025 году не мобилизуют.