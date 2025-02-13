Усмішка зникла разом з волоссям: як Коломойський виглядав до СІЗО і зараз (фото)

За час у слідчому ізоляторі бізнесмен дуже змінився

Ігор Коломойський — одіозний український бізнесмен та один із найскандальніших олігархів. З 2 вересня 2023 року він перебуває в ізоляторі СБУ за підозрою БЕБ у шахрайстві та легалізації майна. За цей час Коломойський сильно змінився зовні, а ще став менше усміхатися.

"Телеграф" розповість, як Коломойський виглядав до слідства та потрапляння у СІЗО і як він виглядає зараз, майже через два роки у слідчому ізоляторі.

Ігор Коломойський до розслідування

Ігор Коломойський — відомий в Україні олігарх та бізнесмен, найпопулярнішим активом якого був ПриватБанк. Також він свого часу був головою Дніпропетровської обласної держадміністрації, мав активи у металургії, нафтохімії, авіаактиви. Крім того, йому належав великий медіахолдинг 1+1 Media.

Ігор Коломойський до СІЗО

До того, як Володимир Зеленський став президентом України, олігарх Ігор Коломойський жив у Швейцарії та Ізраїлі. Вже у травні 2019 року він повернувся до України. Після повернення Коломойський, який раніше був головним власником ПриватБанку, прокоментував журналістам, що сподівається на відсутність політичного тиску на суди за новообраного президента Зеленського. Саме тому він і не побоявся прилетіти до України, тоді як за президентства Порошенка не наважувався повертатися.

Ігор Коломойський до СІЗО

Ігор Коломойський завжди був публічною персоною та харизматичним персонажем. Він давав інтерв’ю, вирізнявся зухвалістю у спілкуванні з журналістами-розслідувачами, а також був героєм мемів та фотожаб. Проте все змінилося після його арешту.

Ігор Коломойський до СІЗО

Ігор Коломойський у СІЗО

Арешт Ігоря Коломойського, одного з найбагатших людей України, відбувся 2 вересня 2023 року. Його підозрюють у скоєнні шахрайства та у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом. Весь цей час тривають суди, а тим часом Коломойський вирішив не платити 3 млрд. гривень застави і залишається сидіти в СІЗО.

Ігор Коломойський у суді

За цей час Ігор Валерійович помітно змінився — він трохи схуд, змінив стрижку та вигляд бороди, а також став менше усміхатися. А нещодавно Коломойський з’явився до суду з лисою головою, чим дуже здивував користувачів мережі, які побачили фото із зали засідання. Після його кучерявої сивої шевелюри бачити Коломойського лисим було незвично.

Ігор Коломойський у суді

Ігор Коломойський у суді

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