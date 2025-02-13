Улыбка пропала вместе с волосами: как Коломойский выглядел до СИЗО и сейчас (фото)

За время в следственном изоляторе бизнесмен сильно изменился

Игорь Коломойский — одиозный украинский бизнесмен и один из самых скандальных олигархов. Со 2 сентября 2023 года он находится в изоляторе СБУ по подозрению БЭБ в мошенничестве и легализации имущества. За это время Коломойский сильно изменился внешне, а еще стал меньше улыбаться.

"Телеграф" расскажет, как Коломойский выглядел до следствия и попадания в СИЗО и как он выглядит сейчас, спустя почти два года в следственном изоляторе.

Игорь Коломойский до расследования

Игорь Коломойский — известный в Украине олигарх и бизнесмен, самым популярным активом которого был ПриватБанк. Также он в свое время был главой Днепропетровской областной госадминистрации, имел активы в металлургии, нефтехимии, авиа-активы. Кроме того, ему принадлежал крупный медиахолдинг 1+1 Media.

Игорь Коломойский до СИЗО

До того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины олигарх Игорь Коломойский жил в Швейцарии и Израиле. Уже в мае 2019 года он вернулся в Украину. После возвращения Коломойский, который ранее был главным владельцем ПриватБанка, прокомментировал журналистам, что надеется на отсутствие политического давления на суды при новоизбранном президенте Зеленском. Именно поэтому он и не побоялся прилететь в Украину, тогда как при президентстве Порошенко не решался возвращаться.

Игорь Коломойский до СИЗО

Игорь Коломойский всегда был публичной персоной и харизматичным персонажем. Он давал интервью, отличался надменностью в общении с журналистами-расследователями, а также был героем мемов и фотожаб. Однако все изменилось после его ареста.

Игорь Коломойский до СИЗО

Игорь Коломойский в СИЗО

Арест Игоря Коломойского, одного из самых богатых людей Украины, состоялся 2 сентября 2023 года. Его подозревают в совершении мошенничества и в отмывании денег, полученных незаконным путем. Все это время продолжаются суды, а тем временем Коломойский решил не платить 3 млрд гривен залога и остается сидеть в СИЗО.

Игорь Коломойский в суде

За это время Игорь Валерьевич заметно изменился — он немного похудел, сменил стрижку и вид бороды, а также стал меньше улыбаться. А не так давно Коломойский явился в суд с полностью лысой головой, чем очень удивил пользователей сети, которые увидели фото из зала заседания. После его кудрявой седой шевелюры видеть Коломойского лысым было непривычно.

Игорь Коломойский в суде

Игорь Коломойский в суде

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