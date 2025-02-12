У масці Джокера, шапці-будьоновці і не тільки: топ-3 найкрінжовіших фото зрадника Іллі Ківи

Зрадник Ківа відрізнявся дивними витівками у парламенті та за його межами

Ілля Ківа — одіозний український політик та зрадник, ліквідований українськими спецслужбами в РФ. Після вбивства його було поховано на одному з московських кладовищ. Однак навіть після смерті особистість Ківи продовжує привертати до себе увагу, а в мережі гуляють його фотографії, іноді вельми крінжові та безглузді, як і він сам.

"Телеграф" зібрав топ-3 найкрінжовіших фото ліквідованого зрадника Іллі Ківи.

Ілля Ківа в масці Джокера

Ілля Ківа, який увійшов до парламенту у складі "Опозиційної платформи", у 2019 році з’явився до Верховної Ради у масці Джокера. Це відомий кіноперсонаж із саги про Бетмена. Про свій новий образ депутат повідомив у соцмережах, а потім охоче позував журналістам у стінах парламенту та фотографувався з колегами. При цьому Ківа не став пояснювати свою епатажну акцію, тому його витівка так і залишилася загадкою для українців.

Ілля Ківа в кожусі та будьоновці

Ще до того як Ілля Ківа став депутатом ВР від проросійської "Опозиційної платформи", він був лідером Соціалістичної партії України. У 2017 році політик опублікував дивне фото, на якому позує в темному кожусі з хутром та шапці-будьоновці. Треба сказати, що на знімку Ківа виглядає дуже епічно. Як пояснив лідер партії, цей його образ пов’язаний із участю у виставі про Нестора Махна, а сам костюм він взяв для примірки.

Ілля Ківа у шапці з радянською символікою

У 2021 році Ілля Ківа поскаржився в соцмережах, що генпрокуратура відкрила на нього кримінальне провадження за поширення радянської символіки. Все через шапку-вушанку з тією самою радянською символікою, яку нардеп так любив носити і навіть займався у ній в спортзалі. Тоді Ківа заявив, що носить цю шапку не лише на тренуваннях, а "постійно з нею їздить", тому що "вона йому дорога як пам’ять".

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