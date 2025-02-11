Пластичні операції і перука? Як зараз виглядає раптово помолоділа соратниця Януковича Ганна Герман

На свіжих фото екс-регіоналка виглядає сильно молодшою

Ганна Герман — одіозна регіоналка та соратниця президента Віктора Януковича. Вона була його прес-секретарем, а потім обійняла посаду заступника голови Адміністрації президента. Свого часу Герман уславилася, як велика модниця і любителька люксових речей та аксесуарів. Нещодавно експолітик знову засвітилася у медіапросторі та здивувала своїм виглядом.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Ганна Герман, яка активно користується послугами косметологів та пластичних хірургів.

Ганна Герман — як вона зараз виглядає

Колишня регіоналка та соратниця Януковича Ганна Герман днями засвітилася на Молитовному сніданку у Вашингтоні. Саме там вона потрапила на камери і в мережі знову почали обговорювати її зовнішність. Схоже, 65-річна політик часу даремно не втрачає і продовжує спроби зберегти молодість усіма можливими способами.

Так, на свіжих фото Ганна Герман з’явилася у строгому чорному костюмі, який доповнила дорогими аксесуарами – дизайнерською брошкою на лацкані піджака та хрестиком із камінням на шиї. При цьому половину її обличчя закривали величезні окуляри у чорній оправі. А ось волосся на голові Герман з короткою стрижкою-каре виглядало, як перука.

До речі, на одному з фото Ганна Герман виглядає загалом, як 20-річна дівчина. Однак це, швидше за все, через ракурс і світло в кадрі. На ще одному знімку Ганну Герман можна побачити під час розмови з ще однією дівою української політики — Юлією Тимошенко, яка також побувала у Вашингтоні.

Ганна Герман в українській політиці

Ганна Герман розпочинала свою кар’єру, як журналістка, проте вже 2005 року розпочала рух в українську політику. Після Помаранчевої революції вона стала радницею та прессекретарем Віктора Януковича, який на той час був очільником "Партії регіонів". Вже у 2007 році Герман стала депутаткою Верховної Ради від "Партії регіонів".

У 2010–2011 роках вона була заступником глави Адміністрації президента. У 2012 році соратницю Януковича знову було обрано депутатом ВР, а у 2013 році було призначено позаштатним радником Януковича.

Ганна Герман запам’яталася українцям як депутатка, яка голосувала за "диктаторські закони". Вона дотримувалася проросійських поглядів і була вірною соратницею Януковича аж до його втечі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала соратниця Януковича Ганна Герман на початку кар’єри. Не завжди була блондинка з каре.