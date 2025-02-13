Настоящий хищник у вас дома: потомка африканского сервала продают в Украине (фото, видео)

Кота можно научить ходить на поводке, плавать вместе с ним и не только

Иногда хочется иметь дома настоящего тигра или льва. Благодаря некоторым кошачьим породам это становится реальной возможностью, однако с нюансами — это все же кошки, а не большие животные. В частности, вместо тигров заводят породу тойгер. Есть возможность иметь дома и африканского хищника.

Саванна F4 – это гибридная порода кошек, отошедшая от предка – африканского сервала на четыре поколения. Именно это означает цифра 4 в названии. Порода саванна была выведена в США в 1986 году. Такие кошки есть и в Украине.

Кота-мальчика Саванна F4, которому почти 2 года предлагают приобрести за 2 000$ или же 83,4 тысячи гривен. Окрас меха — "холодный коричневый пятнистый табби". Среди преимуществ – вакцинация, чип, социализация кота. "Очень игривый и любит получать внимание", пишет автор объявления.

Коту еще нет 2 лет

Каждый кот породы Саванна F4 имеет уникальный рисунок

Как возникла порода Саванна

Порода возникла, когда самец африканского сервала спаривался с самкой сиамского кота. Котенок назвали Саванной, а она родила от самца турецкой ангоры, создав первое поколение F2. Каждая кошка породы Саванна F4 имеет уникальный рисунок из пятен и полос. По сравнению с первыми поколениями кошки меньше в размерах, но имеют характерные для породы длинные ноги, большие уши и дикий вид.

Котята породы Саванна F4

Саванны F4 вырастают не маленькими – высота в холке до 45 см, вес самцов до 10-12 кг. Эти кошки не становятся полностью взрослыми, пока им не исполнится около 3 лет. Они энергичны и любознательны, их часто описывают как похожих на собак из-за преданности. Кошек Саванна F4 можно научить ходить на поводке. Однако их следует крепко держать – они не только любят лазить где повыше, но и плавать. Такие кошки могут прыгать на высоту до 2 метров.

Еще одного немаленького кота можно купить гораздо дешевле. Речь о породе мейн-кунов, которые выглядят очень похожими на рысей или пум из-за кистей на ушах и общей форму морды.