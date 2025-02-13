Зради немає? Глава Пентагона пояснив останні заяви Трампа щодо України

Трамп "найкращий перемовник на планеті"

У США прокоментували телефону розмову лідера країни Дональда Трампа з очільником РФ Володимиром Путіним щодо України, яку подекуди називають зрадою. У Пентагоні це вважають мирним поштовхом, а 47-го президента Штатів — кращим перемовником у світі.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, пише The Guardian. На питання журналістів, чи не бачить голова Пентагону в останніх заявах президента США зраду він відповів, що ні.

"Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада. Немає ніякої зради; є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир, досягнутий шляхом переговорів", — наголосив Гегсет.

Він вважає, що після початку війни України та Росії НАТО усвідомило: Альянс "має бути надійним, сильним і справжнім".

"Саме тому президент Трамп закликав до збільшення оборонних витрат для НАТО, щоб європейські країни визнали, що це нагальна, реальна загроза для континенту, і ця агресія повинна стати тривожним дзвінком", — сказав Гегсет.

Він наголосив, що протистояння агресії РФ — "важлива європейська відповідальність". І, на його думку, Трамп "найкращий перемовник на планеті", який може посадити обидві сторони за стіл переговорів задля досягнення миру.

"Трамп — єдина людина, яка здатна посадити Україну та РФ за стіл перемовин. Він вчора говорив з Путіним, із Зеленським. І ми впевнені, що його мета зупинити вбивства і зробити сталий мир на континенті", — заявив глава Пентагону Піт Гегсет.

Раніше "Телеграф" розповідав, у скільки Євросоюзу обійдеться план Трампа щодо України.