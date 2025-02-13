Після розмови з Путіним: Трамп розповів, чи продовжать США допомагати Україні

Трамп знову заявив, що Путін нібито хоче миру

Президент США Дональд Трамп, який 12 лютого провів півторагодинну розмову з Володимиром Путіним, домовився з ним розпочати переговори щодо припинення війни в Україні. При цьому американський лідер запевнив, що Вашингтон продовжуватиме надавати допомогу Києву.

Про це Трамп заявив під час брифінгу у Білому домі, передає Голос Америки. На його думку, інакше "Путін би подумав, що він виграв".

"І, чесно кажучи, ми це робитимемо стільки, скільки потрібно, тому що ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але президент Путін зараз хоче миру", – сказав Трамп.

Нагадаємо, як раніше ми писали, Трамп у цій самій розмові назвав і умови для надання допомоги Україні. За його словами, СШ хочуть, щоб їх допомогу було "захищено".

Він пояснив, що попередня адміністрація "безглуздо" передавала гроші Україні, а його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей.

"Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (матеріали), у них є нафта, газ та багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені, – сказав Трамп і додав – І українці на це погодилися".

Також Дональд Трамп сказав, що повернення до кордонів, які Україна мала в 2014 році, малоймовірна, проте можливо, вдасться повернути назад частину окупованих росіянами територій.

"Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне, але щось із територій повернеться", — запевнив він.

Зазначимо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним та Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру.