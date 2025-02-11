Міністр фінансів США відвідає Україну: буде говорити про копалини та вимагати звіту щодо допомоги

США хочуть отримати українські рідкісноземельні ресурси та енергетичні активи

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує вже на цьому тижні відвідати Україну. Він стане першим американським високопосадовцем з адміністрації президента Дональда Трампа, який прибуде до Києва з візитом – і зрозуміло, що прибуде він не просто так.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Зокрема Бессент хоче обговорити доступ до рідкісноземельних металів, енергетичних ресурсів та енергетичних активів, який Україна нібито має надати Сполученим Штатам.

Також під час зустрічі будуть обговорювати майбутнє деяких державних підприємств України, які США, схоже, теж планують отримати. Тим часом трампістський телеканал Fox News додає, що Бессент також, мовляв, вимагатиме від українського уряду звіту за надану раніше американську допомогу. Проте ця інформація не перевірена та не має незалежних підтверджень.

Reuters підкреслює, що США мають велику потребу в рідкісноземельних ресурсах, монополію на ринку яких зараз утримує Китай. Україна володіє великим обсягом таких мінералів, які тепер США будуть намагатися отримати у своє розпорядження.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений у налагодженні постачання рідкоземельних металів з України. За його словами, це питання може стати частиною майбутніх домовленостей щодо продовження фінансової та військової підтримки Києва. Україна дійсно має значні запаси важливих ресурсів, які використовуються у військовій та високотехнологічній промисловості – і може отримати з цього багато вигод для себе. Віддавати їх Трампу за безцінь, як він того вимагає, ніхто не буде.

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