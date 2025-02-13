Зеленский отказал Трампу? Какое важное соглашение не захотел подписывать президент Украины — СМИ

США хотят построить экономическое сотрудничество с Украиной

Украина неоднократно отказывала США в получении редкоземельных металлов и полезных ископаемых. Это подтверждает и то, что президент Владимир Зеленский не подписал соответствующее соглашение, предложенное недавно.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что это произошло во время встречи министра финансов США Скотта Бессента с Зеленским в Киеве.

"Зеленский не подписал финансовое соглашение по редкоземельным полезным ископаемым, которое ему предлагал министр финансов США Бессент", — говорится в материале.

Как пишет издание, Зеленский, вероятно, надеялся на личную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом после посягательств на полезные ископаемые Украины. Впрочем, пока этого не произошло.

"Вместо этого ему (президенту Украины — Ред.) представили тех, кого Зеленский назвал "серьезными людьми" – и в основном финансовое соглашение, переданное Бессентом, американским миллиардером, которое он не подписал", — пишет CNN.

Напомним, во время своего визита в Украину Бессент отмечал, что Трамп имеет план завершения войны, но США хочет заключить соглашение об экономическом сотрудничестве. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает независимость Украины, а американское общество должно понимать причины привлечения США в украинские дела.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп рассказал, продолжат ли США помогать Украине.