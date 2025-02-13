Створив легендарну систему "Delta". Що відомо про звільненого начальника Центру інновацій і хто його замінить

Delta стала ключовим інструментом для відбиття російських атак

Начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій (ЦІРОТ) Марата Утюшева звільнено з посади. Він був головним архітектором і керівником системи управління боєм "Delta".

Як зазначив Утюшев, вищевказане рішення прийняло Міністерво оборони України. Його на посаді тимчасово замінить полковник Артем Мартиненко.

Зазначається, що Утюшев з 2021 року очолював ЦІРОТ, тобто з моменту його заснування. Він також один із засновників ГО "Аеророзвідка" та військової частини А2724, на основі якої і створили Центр.

Одним з його найвизначніших досягнень ж створення системи Delta, яка стала ключовим інструментом для відбиття російських атак на Київщині, Харківщині, Херсонщині, острові Зміїному тощо.

Марат Утюшев

До того ж є інформація, що Delta активно використовувалась під час ураження крейсера "Москва" та знищення низки кораблів Чорноморського флоту. За словами самого військового, за 2024 рік кількість користувачів системою зросла в 4 рази.

"Я залишаю посаду начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, але моя боротьба за Україну триває. Я залишаюся вірним своїм принципам, своїй присязі та своїй країні", — написав він.

Утюшев додав, що Центр здобув репутацію однієї з найповажаніших і найпотужніших команд у світі.

Що відомо про Мартиненко та систему "Delta"

Артем Мартиненко – головний архітектор та керівник системи управління боєм Delta. За останніми даними, вона допомогла знищити російську техніку на суму майже $15 млрд. У 2024 році військовий увійшов до рейтингу Forbes 30 до 30. У 2015 Мартиненко став частиною волонтерської ініціативи Delta під час навчання в університеті.

Артем Мартиненко

Система "Delta" дозволяє військовим в режимі реального часу бачити поле бою та розташування ворожих сил. Інформація надходить з аеророзвідки, супутників і безпілотників. Програма містить функціонал для планування військових операцій. Щомісяця система обробляє дані про 600 000 обʼєктів противника і планує понад 106 000 місій за допомогою БПЛА.

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