Росіянам начуватись. В Силах оборони розповіли про унікальну розробку (фото)

Ця зброя може долати відстань до 2 тисяч км

Україна використовує унікальну розробку для ударів по території РФ. Йдеться про дрони з ФАБ-250, один з яких атакував Рязанську область.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем (СБС). Зазначається, що безпілотник, який ніс бомбу, впав, але на її корпусі був цікавий напис.

"Командування СБС підтверджує використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою", — йдеться у повідомленні.

Попри постійні заяви російської пропаганди, що їх ППО "успішно збиває" усі повітряні цілі, вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше.

"Оператори 14-го Окремого Полку БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде", — додають в Силах безпілотних систем.

Нагадаємо, що нещодавно у мережі показали фото безпілотника з ФАБ-250. На самій бомбі був напис "За Миколаїв", а на корпусі БПЛА — фото аватарки Telegram-каналу представника Сил оборон "Миколаївський Ваньок".

Ця 250 кілограмова бомба загального призначення з уламково-фугасною бойовою частиною. Вона призначена для руйнування підземних комунікацій і польових оборонних споруд із залізобетонними перекриттями товщиною до 1 м.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ отримали нові потужні дрони-розвідники, які не потребують жодних систем запуску.