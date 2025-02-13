Создал легендарную систему управления боем. Что известно об уволенном начальнике подразделения Минобороны и его преемнике

Delta стала ключевым инструментом для отражения российских атак

Начальник Центра инноваций и развития оборонных технологий (ЦИРОТ) Марат Утюшев уволен с должности. Он был главным архитектором и руководителем системы управления боем "Delta".

Как отметил Утюшев, вышеуказанное решение приняло Министерство обороны Украины. Его в должности временно заменит полковник Артем Мартыненко.

Отмечается, что Утюшев с 2021 года возглавлял ЦИРОТ, то есть с момента его основания. Он также один из основателей ОО "Аэроразведка" и воинской части А2724, на основе которой и был создан Центр.

Одним из его выдающихся достижений является создание системы Delta, которая стала ключевым инструментом для отражения российских атак на Киевщине, Харьковщине, Херсонщине, острове Змеином и т.д.

Марат Утюшев

К тому же, есть информация, что Delta активно использовалась при поражении крейсера "Москва" и уничтожении ряда кораблей Черноморского флота. По словам самого военного, за 2024 год количество пользователей системой выросло в 4 раза.

"Я покидаю должность начальника Центра инноваций и развития оборонных технологий, но моя борьба за Украину продолжается. Я остаюсь верен своим принципам, своей присяге и своей стране", — написал он.

Утюшев добавил, что Центр завоевал репутацию одной из самых уважаемых и мощных команд в мире.

Что известно о Мартыненко и системе "Delta"

Артем Мартыненко – главный архитектор и руководитель системы управления боем Delta. По последним данным, она помогла уничтожить российскую технику на сумму около $15 млрд. В 2024 году военный вошел в рейтинг Forbes 30 до 30. В 2015 году Мартыненко стал частью волонтерской инициативы Delta во время обучения в университете.

Артем Мартыненко

Система Delta позволяет военным в режиме реального времени видеть поле боя и расположение вражеских сил. Информация поступает из аэроразведки, спутников и беспилотников. Программа содержит функционал по планированию военных операций. Ежемесячно система обрабатывает данные о 600 000 объектах противника и планирует более 106 000 миссий с помощью БПЛА.

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