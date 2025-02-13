Був співзасновником "Кварталу", але готував "викриття" Зеленсього. Куди зник Денис Манжосов і де він зараз

У 2019 році Манжосов зібрав пресконференцію, де мав розповісти "правду" про Зеленського, і не прийшов на неї

Денис Манжосов — сценарист, актор та засновник Студії "Квартал 95" разом із Олександром Пікаловим та Володимиром Зеленським. 12 років він майже не з’являвся у публічному просторі, не рахуючи того випадку, коли зібрав пресконференцію з "викриттям" кандидата у президенти у 2019 році, яку так і не провів.

Денис Манжосов був не лише колегою Володимира Зеленського, а й другом та товаришем. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де він зараз і як виглядає.

Що відомо про Дениса Манжосова

Денис Манжосов народився у Кривому Розі. Він навчався в одному класі з Володимиром Зеленським і вони навіть сиділи за однією партою. Після закінчення вони разом вступили до студентського театру естрадних мініатюр "Безпритульний". Саме там вони познайомилися з Олександром Пікаловим. У 1997 друзі створили "Квартал 95".

Фото: УНІАН

Упродовж 16 років Денис Манжосов був актором та сценаристом Студії "Квартал 95", але у 2013 році вирішив покинути колектив. Це було неочікувано, а про причини тоді "кварталівці" майже не розповідали. Євген Кошовий в інтерв’ю для видання "Аргументи і Факти" сказав, що "незамінних людей немає", а Володимир Зеленський сказав коротко: "Він хоче шукати себе, своє обличчя окремо". Про це повідомляє antikor.com.

Також ходили чутки, що причиною звільнення Манжосова став його конфлікт із Володимиром Зеленським. Денис нібито намагався повернутися у "Квартал", але його не пробачили колеги.

У 2019 році в інтерв’ю Манжосов зазначив, що пішов із "Кварталу", щоб вчитися новому та стати режисером кіно. І в нього це вдалося — він отримав освіту режисера і сценариста в США.

"Викриття" Манжосовим Зеленського

За тиждень до початку другого туру президентських виборів у 2019 році Денис Манжосов анонсував пресконференцію. Тоді він хотів розповісти нібито правду про кандидата у президенти Володимира Зеленського. Зокрема, він обіцяв описати його стосунки з Володимиром Зеленським та розповісти про оточення майбутнього президента. Проте, сам Манжосов зайшов у зал, де повинна була відбутися пресконференція, вийшов, сів у таксі і поїхав.

"Кварталівець" Олександр Пікалов тоді повідомив, що розмовляв і Манжосовим, і той зізнався, що йому пропонували гроші за те, що він зробить викриття Зеленського.

"Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення. Прошу вибачення у всіх присутніх. Протягом 2 годин запишу і викладу своє звернення. Гадаю, так буде правильно", — писав Денис Манжосов після пресконференції, яка повинна була відбутися. Тоді актор також заявив, що йому надходили погрози.

Того ж дня екс "кварталівець" на телеканалі "Прямий" заявив, що Зеленський не вживає наркотики та спростував чутки, що йому надходили погрози. "Я кажу вам, що це неправда, це дурість, висмоктана з пальця", — сказав Манжосов.

Де зараз Денис Манжосов

У 2018 році Євген Кошовий повідомляв, що Манжосов мешкає у США. Однак у 2021 на своїй сторінці в Facebook він шукав сценаристів для роботи на ТБ у Києві.

На початку повномасштабного вторгнення він волонтерив. Зокрема, збирав каремати, спальні мішки тощо і передавав їх захисниками України. Також він жартував щодо війни і викладав різні мотиваційні ролики. У липні 2022 Манжосов анонсував документальний фільм "Цивільні професії війни", який сам знімав.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник "кварталівець" росіянин Лапухін. Він знімався з Зеленським, одружився з киянкою та жив в Україні.