Был соучредителем "Квартала", но готовил "разоблачение" Зеленского. Куда исчез Денис Манжосов и где он сейчас

В 2019 году Манжосов собрал пресс-конференцию, где должен был рассказать "правду" о Зеленском, и не пришел на нее

Денис Манжосов – сценарист, актер и основатель Студии "Квартал 95" вместе с Александром Пикаловым и Владимиром Зеленским. 12 лет он почти не появлялся в публичном пространстве, не считая того случая, когда собрал пресс-конференцию с "разоблачением" кандидата в президенты в 2019 году, которую так и не провел.

Денис Манжосов был не только коллегой Владимира Зеленского, но и другом и товарищем. "Телеграф" решил выяснить, где он сейчас и как выглядит.

Что известно о Денисе Манжосове

Денис Манжосов родился в Кривом Роге. Он учился в одном классе с Владимиром Зеленским, и они даже сидели за одной партой. После окончания они вместе поступили в студенческий театр эстрадных миниатюр "Беспризорный". Там они познакомились с Александром Пикаловым. В 1997 году друзья создали "Квартал 95".

Фото: УНИАН

16 лет Денис Манжосов был актером и сценаристом Студии "Квартал 95", но в 2013 году решил покинуть коллектив. Это было неожиданно, а причины тогда "кварталовцы" почти не рассказывали. Евгений Кошевой в интервью для издания "Аргументы и Факты" сказал, что "незаменимых людей нет", а Владимир Зеленский сказал коротко: "Он хочет искать себя, свое лицо отдельно ". Об этом сообщает antikor.com.

Также ходили слухи, что причиной увольнения Манжосова стал его конфликт с Владимиром Зеленским. Денис якобы пытался вернуться в "Квартал", но его не простили коллеги.

В 2019 году в интервью Манжосов отметил, что ушел из "Квартала", чтобы учиться новому и стать режиссером кино. И у него это удалось – он получил образование режиссера и сценариста в США.

"Разоблачение" Манжосовым Зеленского

За неделю до начала второго тура президентских выборов в 2019 году Денис Манжосов анонсировал пресс-конференцию. Тогда он хотел рассказать правду о кандидате в президенты Владимире Зеленском. В частности, он обещал описать его отношения с Владимиром Зеленским и рассказать об обстановке будущего президента. Однако сам Манжосов зашел в зал, где должна была состояться пресс-конференция, вышел, сел в такси и уехал.

"Кварталовець" Александр Пикалов тогда сообщил, что разговаривал и Манжосовым, и тот признался, что ему предлагали деньги за то, что он совершит разоблачение Зеленского.

"Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Прошу прощения у всех присутствующих. В течение 2 часов запишу и выложу свое обращение. Думаю, так будет правильно", — писал Денис Манжосов после пресс-конференции, которая должна была состояться. Тогда актер также заявил, что ему поступали угрозы.

В тот же день экс-кварталовец на телеканале "Прямой" заявил, что Зеленский не употребляет наркотики и опроверг слухи, что ему поступали угрозы. "Я говорю вам, что это неправда, это глупость, высосанная из пальца", — сказал Манжосов.

Где сейчас Денис Манжосов

В 2018 году Евгений Кошевой сообщал, что Манжосов проживает в США. Однако в 2021 году на своей странице в Facebook он искал сценаристов для работы на ТВ в Киеве.

В начале полномасштабного вторжения он волонтерил. В частности, собирал карематы, спальные мешки и передавал их защитниками Украины. Также он шутил по поводу войны и преподавал разные мотивационные ролики. В июле 2022 года Манжосов анонсировал документальный фильм "Гражданские профессии войны", который сам снимал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез "кварталовец" россиянин Лапухин. Он снимался с Зеленским, женился на киевлянке и жил в Украине.