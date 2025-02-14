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Может ли выехать из Украины мужчина со второй группой инвалидности

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Выезд за границу
Выезд за границу. Фото Коллаж "Телеграфа"

Важно собрать все необходимые документы

В условиях военного положения в Украине мужчинам мобилизационного возраста от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Однако граждане, имеющие I, II или III группу инвалидности, имеют право не только на отсрочку от мобилизации, но и на выезд за границу.

Об этом сообщает 24 канал. Согласно пункту 2 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", мужчинам с инвалидностью разрешено пересекать границу даже в период военного положения.

Однако для этого необходимо иметь документальное подтверждение инвалидности. Итак, во время выезда за границу мужчина должен предъявить:

  • загранпаспорт;
  • удостоверение инвалидности — от Пенсионного фонда или органов социальной защиты (для тех, кто не имеет трудового стажа);
  • справку для получения льгот — для лиц, не имеющих права на пенсию или социальную помощь;
  • действительный военно-учетный документ.

Что важно знать

Удостоверение или справка об инвалидности является обязательным документом, без которого пересечение границы невозможно. Пограничники вправе потребовать подтверждения состояния здоровья и других документов, предусмотренных законодательством.

Таким образом, мужчины с инвалидностью могут воспользоваться своим правом на выезд, но только при наличии всех необходимых документов.

Напомним, по постановлению Кабинета Министров № 1536 от 31 декабря 2024 года, право на выезд за границу имеют мужчины до 25 лет, однако при определенных условиях. Так, выехать из Украины теперь могут:

  • студенты в возрасте 18–22 лет для обучения при наличии документа о зачислении в иностранное учебное заведение;
  • военнослужащие в возрасте 18–25 лет, служащие по контракту, имеют право выезда за границу со справкой от воинской части и военно-учетным документом.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может выехать из Украины во время войны. Для пересечения государственной границы нужно собрать некоторые документы.

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#Инвалидность #Мобилизация #Выезд за границу