Україна без гарантій безпеки. Політаналітик назвав три невтішні сценарії

Місія ОБСЄ, яка спостерігала за Мінським процесом, вже показала свою непотрібність

Якщо Україна не отримає членства в НАТО, не укладе двосторонні безпекові договори як альтернативу Альянсу і не отримає гарантії Заходу про безпеку, нас очікують три доволі невтішні сценарії. Про них "Телеграфу" розповів політичний аналітик Ігар Тишкевіч.

Більше читайте у статті: "Американське колесо фортуни: на які гарантії безпеки все ще може сподіватися Україна і чому Трамп спихнув нас на Європу".

Перший сценарій – замороження війни. – Це розведення сторін з якоюсь моніторінговою місією. Так, це на пару років. А моніторінгова місія буде подаватися як гарантія того, що це безпека. Ну, згадаймо Мінський процес і місію ОБСЄ. Повіримо ми в це чи ні? Це вже наші проблеми, — зазначає Тишкевич.

Другий сценарій – розведення військ з миротворцями. – Наше бажання, щоб це були армії європейських країн і США. Російська пропаганда каже, що вона воює з НАТО. Поява солдат країн НАТО на лінії розмежування це для Росії фактично поразка. Тому Росія буде наполягати, щоб були інші країни, частина з яких може нам не подобатись, — коментує експерт.

Фінський сценарій. – Якщо ми зазнаємо реальної поразки на фронті, тоді нас можуть змусити визнати частину наших територій частиною РФ. На певний час це стабілізація ситуації, адже начебто не має територіальних суперечок. От і всі варіанти короткострокових гарантій, — резюмував Тишкевич.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що генсек НАТО Марк Рютте заявив: Україні не обіцяли вступ в Альянс. Він можливий теоретично, але "чітко це не було прописано".