Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін впевнений, що НАТО вже відстає від тих технологій, які важливі для сучасної війни

Я не вірю в те, що ми потрапимо до НАТО у найближчій перспективі. В першу чергу, бо всі прекрасно розуміють: НАТО не готове до війни з РФ. Це видно по їх реакції на події та поведінці.

Також ми бачимо, що НАТО вже відстає від тих технологій, які важливі для сучасної війни. Так, там є потужні окремі блоки типу авіації та флоту. Але з досвіду України, флот досить швидко можна покласти завдяки засобам, які коштують в десятки чи навіть у сотні разів дешевше.

НАТО є над чим працювати, щоб бути готовим до сучасної війни. І технологічно і морально. Тому ніхто нас в альянс не візьме — бо вони самі до цього не готові.

Нам обов’язково потрібно розбудовувати співпрацю, проте якоїсь кардинально іншої залученості від них можна не чекати.

Джерело: пост Максима Жоріна у Telegram