Украина без гарантий безопасности. Политаналитик назвал три неприятных сценария

Наблюдавшая за Минским процессом миссия ОБСЕ уже показала свою ненужность

Если Украина не получит членства в НАТО, не заключит двусторонние договоры безопасности как альтернативу Альянсу и не получит гарантии Запада о безопасности, нас ожидают три довольно неприятных сценария. О них "Телеграфу" рассказал политический аналитик Игорь Тышкевич.

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Первый сценарий – заморозка войны. – Это разведение сторон с какой-либо мониторинговой миссией. Да, это на пару лет. А мониторинговая миссия будет преподноситься как гарантия того, что это безопасность. Ну, вспомним Минский процесс и миссию ОБСЕ. Поверим мы в это или нет? Это уже наши проблемы, – отмечает Тышкевич.

Второй сценарий – разведение войск с миротворцами. – Наше желание, чтобы это были армии европейских стран и США. Российская пропаганда говорит, что она воюет со НАТО. Появление солдат стран НАТО на линии разграничения – это для России фактически поражение. Поэтому Россия будет настаивать, чтобы были другие страны, часть которых может нам не нравиться, — комментирует эксперт.

Финский сценарий. – Если мы терпим реальное поражение на фронте, тогда нас могут заставить признать часть наших территорий частью РФ. На определенное время это стабилизация ситуации, ведь вроде бы нет территориальных споров. Вот и все варианты краткосрочных гарантий, – резюмировал Тышкевич.

Напомним, "Телеграф" писал, что генсек НАТО Марк Рютте заявил: Украине не обещали вступление в Альянс. Он возможен теоретически, но "четко это не было прописано".