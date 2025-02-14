Перевзулися в польоті? У Трампа вже не виключають членство України в НАТО та кордони 1991 року

США не виключили можливе членство України, як і залишили на порядку денному можливе повернення України до кордонів 1991 року

США насправді не виключають можливості потенційного членства України в НАТО, або її повернення на кордони 1991 року. Всі ці питання будуть обговорюватися під час переговорів, у яких візьмуть участь Україна, Росія, США та країни Європи.

Про це сказав заступник посла президента США Дональда Трампа в Україні Джон Коул, повідомляє Reuters. Попри усі заяви, які останнім часом лунали як від самого Трампа, так і від членів його адміністрації, Коул зазначив, що все залишається "на столі.

Він додав, що США не виключили можливе членство України, як і залишили на порядку денному можливе повернення України до кордонів 1991 року. Офіційні переговори, з усім тим, ще не почалися, США ведуть дискусії з Україною та лідерами країн Європи.

"Яке місце в цьому всьому займають українці та європейці? На цей момент ми не знаємо. Слід залучити європейців. Європейці хочуть, щоб ця війна припинилася. Вони більш ніж готові брати участь у військовій підтримці Києва. Є сумніви… щодо того, чи будуть вони віддаватися на 100 відсотків. Однак усе, що я чую, вказує на те, що вони дійсно готові долучитися", – резюмував Коул.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без її участі. Також український лідер зазначив, що йому був неприємний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Путіну.

Також раніше "Телеграф" писав, що глава Пентагону відверто висловився щодо відправлення військ США до України. Після досягнення миру в Україні Вашингтон завершить переоцінку розгортання своїх сил у світі. Також Піт Хегсет заявив, що Зеленський та Путін не отримають усього, чого прагнуть під час майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Відновлення кордонів України до стану 2014 року наразі неможливе, а питання надання подальшої допомоги може бути переглянуто.