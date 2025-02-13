Нічого не обіцяли? У НАТО висловилися про членство України

Приєднання до НАТО України неможливе, заявив генсек Альянсу

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте заявив, що Україні ніколи не давали обіцянок щодо вступу до складу Альянсу.

Про це він заявив під час прес-конференції у Брюсселі. За його словами, під час Вашингтонського саміту НАТО 2024 року було взято зобов’язання про ймовірне майбутнє членство в НАТО, але не було конкретних погоджень, коли саме розпочнуться переговори щодо миру і чи буде їх результатом членство в Альянсі.

Також Рютте додав: вступ України до НАТО можливий теоретично, але "чітко це не було прописано".

"Ми можемо обміркувати від 5 до 10 варіантів, які могли б дати гарантії для України в майбутньому, проте Україні не обіцяли, що в межах домовленостей щодо миру буде обов’язкове членство в НАТО", — заявив Рютте.

У той же час, глава Пентагону Сполучених Штатів Америки Піт Хегсет заявив, що ні Володимир Путін, ні Володимир Зеленський не отримають в результаті війни всього того, чого хочуть в повному обсязі. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без її участі. Також український лідер зазначив, що йому був неприємний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Путіну.