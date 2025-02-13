На вихідних в Україні відчутно приморозить – де очікувати найнижчих температур (карта)

Повернуться морози та снігопад

В Україні на вихідних суттєво знизиться температура, особливо у північних та західних областях. Синоптики прогнозують морози до -15 градусів, а також снігопади у низці регіонів.

За даними погодного порталу "Ventusky", у суботу, 15 лютого, зранку найнижчі температури зафіксують у західних і північних областях – від -13 до -8 градусів.

У центрі, на сході та півдні буде дещо тепліше: від -1 до +3 градусів. Увечері морози охоплять майже всю країну – очікується від -10 до -5 градусів, лише у південних регіонах температура не опуститься нижче -4 градусів. Вітер буде слабким – до 4 м/с.

Снігопади прогнозуються у Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях – там випаде до 3 сантиметрів снігу.

У неділю, 16 лютого, похолодання охопить всю територію України. Найхолодніше буде на півночі – у Київській, Житомирській та Чернігівській областях температура знизиться до -13 градусів. У західних регіонах прогнозують від -13 до -8 градусів, у центрі та на півдні – від -10 до -3 градусів. До кінця дня на сході похолодає до -15 градусів, найнижчі показники будуть у Харківській та Луганській областях.

Невеликий сніг можливий у Житомирській, Волинській та Львівській областях та на Полтавщині, де прогнозується від 0,6 до 0,1 сантиметра опадів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що рівень забруднення повітря у Києві перевищив допустиму норму в 7 разів. Місто накрило хмарою смогу разом із туманом. Крім цього, на вулиці нема чим дихати, у повітрі жахливий запах.