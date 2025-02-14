Полиция на Виннитчине планирует закупить планшетов на космическую сумму

Начало аукциона — 24 февраля текущего года

Управление полиции охраны в Винницкой области решило закупить планшеты для работы на кругленькую сумму. Ожидаемая стоимость — 460 тысяч гривен.

Соответствующая информация была размещена на сайте государственных тендеров Prozorro. Там указано, что речь идет о планшетах Lenovo Tab M11 8/128.

Дата обнародования — 14 февраля. Начало аукциона — 24 февраля текущего года. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг: 31 декабря 2025.

Указано также, что за эту сумму Управление полиции планирует закупить 40 планшетов. Наименование — Lenovo Tab M11 8/128 LTE Luna Grey + Pen.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге в этом году хотят потратить 55 млн грн на освещение города. В договоре это указано как услуги ремонта, технического обслуживания дорожной инфраструктуры и связанного оборудования и сопутствующие услуги. Также в перечне документов, которые победитель тендера должен предоставить, отсутствует немало пунктов относительно подозрения в коррупционных схемах, банкротстве и т.д.