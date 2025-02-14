Після атаки росіян на ЧАЕС зафіксовано радіаційні коливання: яка ситуація зараз (фото)

Загрози для життя немає

У пʼятницю, 14 лютого, російський дрон влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Внаслідок цього, виникла пожежа, пошкоджено обладнання.

За даними, сайту Saveecobot в районі Чорнобильської зони був підвищений рівень радіації. Ймовірніше він виник внаслідок пожежі, яка сталась в укритті зруйнованого 4-го енергоблоку.

Ранком цей рівень був в межах 5130 нЗв/год (нанозівертів на годину) — це підвищений рівень радіації. Проте він не критичний.

При цьому в інших регіонах України рівень був в межах від 87 до 200 нЗв/год – це низький рівень радіації, який знаходиться в межах природного фону.

Фоновий рівень радіації на Землі зазвичай коливається в межах 60-200 нЗв/год.

Так виглядала Київська область, коли рівень радіації був трохи підвищений.

Варто зазначити, що рівень у Чорнобильській зоні зазвичай коливається в межах 300-1000 нЗв/год, але біля саркофага або місць з активним забрудненням може сягати кількох тисяч.

Станом на 12:00 ті показники про які писалось вище знизили. Зараз на Чорнобильській АЕС рівень радіації — до 4896 нЗв/год.

Для порівняння: під час авіаперельоту рівень радіації може досягати 3000-9000 нЗв/год.

Рівень радіації в Києві

Тим часом у Києві рівень радіації не підвищений. Він коливається від 90 до 150 нЗв/год.

Атака росіян у 2025 році

У пʼятницю, 14 лютого, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", — йдеться у повідомленні.

Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на удар росіян. Він написав, що це черговий доказ, що Росія — це загроза для всього світу.

"Військові путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС", — написав він.

У Мюнхені зараз усі дуже злі від даної новини. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі: у 80-х роках кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, усі інвестували в укриття, а сьогодні російські придурки запустили по ньому дрон, — глава ОП Андрій Єрмак.

У МАГАТЕ також підтвердили вибух на ЧАЕС. Там повідомили, що це сталося біля нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди.

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України також відреагували на удар, який здійснили росіяни. За словами Андрія Коваленка, росіяни цілком свідомо запускають дрони над ЧАЕС, постійно експериментують з висотою прольоту шахедів, намагаються здійснювати польоти якомога нижче.

Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

"Моніторинг триває. Ситуація під контролем. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", — йдеться у повідомленні ДСНС.

У ДСНС показали фото залишків дрона, який пробив укриття на Чорнобильській АЕС.

Міненерго повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки Росії на укриття четвертого енергоблока ЧАЕС і закликала активізувати всі міжнародні зусилля, щоб змусити Росію припинити терористичні атаки. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Що потрібно знати про найбільшу техногенну катастрофу часів СРСР — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.