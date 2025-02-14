"Всі дуже злі": як Європа відреагувала на удар росіян по ЧАЕС

У Європі не просто обурені

З’явилась перша реакція на російську атаку по Чорнобильській АЕС від європейських партнерів України. На Мюнхенській безпековій конференції західні союзники висловили неабияке обурення діями РФ, розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі", — наголосив Єрмак у своєму телеграм-каналі.

За його словами, США вклали значні кошти та зусилля у будівництво укриття ЧАЕС. Проєкт завершили якраз за президентства Дональда Трампа. Єрмак нагадав, що у 1980-х роках весь світ допомагав ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС — Москва отримувала від західних країн роботів, техніку та допомогу вчених.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, повідомив президент України Володимир Зеленський. Пошкодження конструкції суттєві. Рятувальники загасили пожежу на об'єкті. Радіаційний фон залишається в межах норми, за ним ведеться постійний моніторинг.

Єрмак зазначив, що українська сторона надасть американським партнерам вичерпну інформацію про удар по ЧАЕС, а також про систематичні запуски російських дронів через Чорнобильську зону та загрози, які вони створюють для ядерної безпеки.

Президент Зеленський підкреслив, що Росія — єдина держава у світі, яка атакує подібні об'єкти та веде бойові дії, не зважаючи на можливі наслідки. За його словами, такі дії становлять терористичну загрозу для всього світу.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україні підрахували збитки від розграбування росіянами ЧАЕС. Гігантську суму вказали в звинуваченні мародеру.