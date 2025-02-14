СБУ показала обломки атаковавшего ЧАЭС дрона: внутри была фугасная боевая часть (фото)

Дрон нес опасную боевую часть

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту российской атаки на укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Вместе с соответствующими органами следователи работают на месте происшествия, фиксируя доказательства преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, оккупанты использовали ударный дрон-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед", оснащенный фугасной боевой частью. СБУ обнаружила на месте обломки корпуса беспилотника с серийным номером.

Фугасная боевая часть представляет собой тонкостенную оболочку, содержащую внутри взрывчатое вещество. Ее поражающее влияние обусловлено мощной взрывной волной, разрушающей цель, а также бризантным эффектом – разрывом материалов и конструкций под действием газов взрывного заряда.

В результате попадания повреждена конструкция укрытия. В то же время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения остается в пределах допустимых значений, утечки радиоактивных веществ не зафиксировано.

Следствие квалифицирует этот удар как преднамеренное военное преступление России. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в пятницу, 14 февраля, российский дрон попал в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, в результате чего в зоне был зафиксирован повышенный уровень радиации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какова сумма нанесенного ущерба вследствие разграбления Чернобыльской АЭС во время оккупации.