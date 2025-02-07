В Україні підрахували збитки від розграбування ЧАЕС: гігантську суму вказали в звинуваченні мародеру

Українська прокуратура висунула підозру генералу РФ за розграбування ЧАЕС

Генерал-майору, який обіймає посаду заступника начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, було висунуто підозру через масштабне розграбування Чорнобильської АЕС під час окупації.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора України, слідство встановило, що підозрюваний разом з іншими російськими військовими у період з 24 лютого по 31 березня 2022 року причетний до мародерства та знищення майна на території станції. Окупанти не просто захопили стратегічний об’єкт, а й нанесли колосальні збитки українським підприємствам, які займаються зоною відчуження.

Серед розграбованих установ – ДСП "Чорнобильська АЕС", Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, ДСП "Північна Пуща", ДСП "Екоцентр" і ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами". Окупанти вивозили техніку, матеріали, транспортні засоби та документацію, завдаючи непоправної шкоди інфраструктурі станції.

За попередніми оцінками, сума збитків перевищує 1,038 мільярда гривень. Фактами мародерства займуться українські правоохоронні органи, а причетних осіб, зокрема високопоставлених військових РФ, буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, що Українські АЕС не захищені від російських ударів, Міненерго прорахувалося: розслідування The Associated Press.