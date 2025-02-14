Гарантії безпеки, роль Європи та мирна угода: нові заяви Зеленського в Мюнхені

"Телеграф" зібрав нові заяви Володимира Зеленського, що лунали на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський під час панелі Strategic Investment: The Future of US-Ukraine Security Cooperation на Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що жодна мирна угода не може бути укладена без урахування позиції Києва. Окрім того, він заявив, що майбутні безпекові гарантії повинні охоплювати не лише Україну, а й усю Європу.

За словами президента, війна в Україні – це наслідок агресії Росії, яка принесла руйнування та смерть. Він підкреслив, що Україна не погодиться на жодні рішення, які сприятимуть окупаційним планам Кремля.

"Я не буду людиною, яка допоможе Путіну окупувати мою країну", – заявив Зеленський.

Президент також пояснив, що підписання угоди про завершення війни в Мюнхені неможливе, оскільки для цього потрібна участь усіх ключових сторін, зокрема президента США Дональда Трампа.

"Тому що це Мюнхен, і тут немає президента Трампа. І тут ми пам’ятаємо, які речі були підписані. Я таких речей не повторюю", – заявив він, натякаючи на Мюнхенську угоду 1938 року, що стала символом поступок агресору.

Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки повинні стати головним пунктом будь-якого документа про припинення війни. Вони мають охоплювати не лише Україну, а й усю Європу, адже війна в Україні – це виклик для всього континенту.

Президент також наголосив, що Україна вже є частиною Європи та стане рівноправним членом Європейського Союзу. Він підкреслив, що голос Європи має звучати за столом переговорів, а не залишатися на другому плані.

"Європа рівноправний партнер, і це видно через фінансовий, військовий та гуманітарний внесок, який вона здійснювала разом із нашими друзями зі США", – зазначив Зеленський

Зеленський наголосив, що без надійних безпекових гарантій Росія отримає лише паузу для підготовки до нової агресії.

"Без безпекових гарантій ми просто дамо Путіну паузу. Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну. Мені важливо тиснути на Путіна, Трамп має всі повноваження запровадити санкції", – підкреслив президент.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що США ніколи не розглядали Україну як майбутнього члена НАТО.

"США ніколи нас не бачили в НАТО і не хотіли нас там бачити", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україні необхідне суттєве зміцнення обороноздатності, зокрема збільшення кількості бригад та виробництва зброї.Президент звернув увагу на критичний розрив у кількості військових формувань між Україною, Європою та Росією:

"Нам потрібно понад 200 бригад. Реальні бригади в Європі – 82, у нас – 110. Навіть разом у нас менше бригад, ніж у РФ".

Він також закликав європейські країни збільшити виробництво озброєння та наростити оборонний потенціал. Якщо Україна не зможе стати членом НАТО, вона має створити власний потужний оборонний альянс.

"Якщо не буде НАТО, ми зробимо НАТО в Україні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі з сенаторами у Мюнхені, де з 14 по 16 лютого проходить важлива конференція, зробив низку важливих заяв. Один із них стосувався подальшої допомоги США нашій країні.