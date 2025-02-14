Зеленський сказав, чи продовжать США допомагати Україні, і висловився про переговори

Гарант зазначив, що "зустрічі в рамках Мюнхенської конференції — добрі та важливі для України"

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з сенаторами у Мюнхені, де з 14 по 16 лютого проходить важлива конференція, зробив низку важливих заяв. Один із них стосувався подальшої допомоги США нашій країні.

Відповідаючи на запитання журналістів, гарант сказав, що допомога з боку Штатів продовжиться. Про це пише Telegram-канал «Новини.LIVE».

"США продовжуватимуть допомагати Україні", — коротко сказав Зеленський.

Також він висловився щодо теми переговорів.

"Ми готові до переговорів зі США та союзниками, а потім, коли погодимо позицію, говоритимемо з РФ", — підкреслив Зеленський.

Більше деталей президент не став розкривати, додавши лише, що "зустрічі в рамках Мюнхенської конференції — добрі та важливі для України".

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки 2025

Мюнхенська конференція безпеки (Munich Security Conference, MSC) – міжнародна платформа для обговорення ключових викликів зовнішньої політики та глобальної безпеки. Такі зустрічі проходять у Мюнхені щороку починаючи з 1963 року, і незабаром відбудеться 61-а.

Конференцію відкриє президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Головуватиме на ній Крістоф Хойсген. Як завжди, програма конференції складатиметься з трьох частин: основної частини, що курується MSC, близько 200 супутніх заходів та десятків публічних подій.

За словами організаторів, Мюнхенська конференція 2025 року збере понад 60 учасників, серед яких лідери держав та урядів. Також очікується участь близько 150 міністрів та керівників міжнародних організацій.

Про намір відвідати конференцію вже заявили генеральний секретер НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, голова Європарламенту Роберта Мецолла, президент Євроради Антоніу Кошта. Також відомо про участь високої представниці ЄС із зовнішньої та політики безпеки Каї Каллас та єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого о 10:00 мала відбутися зустріч президента Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Однак її перенесли. Стало відомо, що могло стати причиною.